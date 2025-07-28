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1年期傷害險 留意是否涵蓋法定傳染病

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
保險業者提醒，投保1年期傷害險，應特別注意是否涵蓋「法定傳染病」，以免關鍵時刻無法理賠，造成旅外風險。 聯合報系資料照
保險業者提醒，投保1年期傷害險，應特別注意是否涵蓋「法定傳染病」，以免關鍵時刻無法理賠，造成旅外風險。 聯合報系資料照

隨著海外旅遊與短期外派人數增加，產險公司推出具備長期保障的1年期傷害險受到消費者青睞。然而，保險業者提醒，雖然1年期傷害險保障期間長、投保彈性高，但在選擇商品時，應特別注意是否涵蓋「法定傳染病」，以免關鍵時刻無法理賠，造成旅外風險。

根據現行保單設計，多數傷害險將「法定傳染病」列為除外責任，也就是說，若未在保單條款中明確註明納入保障，旅途中即使不幸感染新冠肺炎、登革熱、麻疹或霍亂等政府公告之法定傳染病，保險公司可能會依據除外項目拒絕理賠。

在眾多1年期傷害險商品中，台灣產物的「壯遊保」，有提供法傳保障，但有較嚴格的年齡限制，僅提供15歲以上，未滿35歲者。主要是該產品針對族群為遊學、留學和打工度假。其保費約在9,800至15,000元之間，依保險人身分而定，例如若為遊學者保費較低，而打工度假者則保費偏高。至於旺旺友聯的旺旺行旅也是針對遊學、留學打工族。年齡限制也是15至35歲者，保費則在4,400至10,000元之間。

保險專家提醒，消費者在投保前務必主動索取商品條款與保單說明書，詳細了解保障內容、理賠範圍及各項除外責任。尤其對於法定傳染病是否納保，應特別關注條款中的疾病定義，必要時也可直接諮詢保險業務或客服人員，釐清保障細節。

此外，由於各家保險公司對「疾病」與「突發狀況」的界定不盡相同，建議消費者依據自身出國頻率、停留地區及健康狀況審慎選擇商品。若預計前往醫療資源較匱乏或傳染病高發的地區，優先選擇含有法傳保障的1年期傷害險，將有助於強化風險應變能力。

保險 傳染病 打工度假

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