旅遊熱 傷害險詢問度大增

暑假旅遊旺季來臨，除了單次旅遊險熱銷之外，產險業者推出的1年期傷害險詢問度也增加。在疫情後，多元出國需求及遊學打工和短期出差等人數上升。

保險業者表示，相較傳統旅平險僅能保障單一旅程，1年期傷害險保障範圍包括國內和國外，提供長達一整年的保障，不論是長期旅外或頻繁短期出國者，都能享有更彈性與完善的保障安排，尤其對打工度假、留學、出差及海外派駐等族群，更是一大福音。

相較一般旅平險多半限制最多投保180天，且投保時必須「人在台灣」，1年期傷害險不僅保障期間更長，也支援「人在海外自動續保」功能，不需返國重新投保，對長期旅居海外者而言，保障不中斷、操作也更方便。

圖／經濟日報提供

打工度假保險是一種特殊規格的1年期傷害險，專為海外打工度假、遊學或留學等特定族群設計。這類商品通常會額外包含海外突發疾病保障，以滿足長期在國外生活的需求。由於其特殊性及額外保障，費用會比一般傷害險高，例如以新台幣500萬保額為例，其保費可能比一般傷害險多出約新台幣500至1,000元。並非所有保險公司都有提供此類商品，且其市場受眾較小。

產險業者表示，傷害險最初於1999年左右開放給產險業者經營時，僅限1年期商品。為與提供長期保障的壽險業者競爭，產險公司爭取到最高可經營3年期商品。然而，3年期傷害險在產險業界幾乎絕跡，主要原因在於其對產險公司而言風險過高。相較於壽險公司擁有大量長期保費作為背景，產險公司缺乏此類儲備。3年期保單意味著需保證三年，期間無法像1年期保單那樣每年檢視客戶狀況並進行汰換。過去曾有業者嘗試推出3年期商品，但因風險難以控管且無法隨時調整客戶群，最終多數公司選擇退出，因此目前市面上大多是1年期傷害險。

以富邦產險「一期逐夢（新計畫B）」而言，其傷害險一年保費約9,777元，保障一年，年齡限制為15至70歲，一般意外身故失能保險金500萬，海外實支實付型傷害醫療50萬（保期內最高），海外突發疾病住院醫療保險金50萬（保期內最高），海外突發疾病門診醫療保險金2,500元（每日以一次為限），海外旅行急難救助50萬（另提供「SOS海外緊急救援服務」每次事故最高補償5,000美元），第三責任險保期內最高賠償金額50萬（每一意外事故自負額2,500）。