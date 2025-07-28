綠色證券認證 參與熱烈

櫃買中心偕同臺灣證券交易所共同舉辦二場「綠色證券認證制度線上宣導會」，於7月23日圓滿完成。此次宣導會說明制度推動的緣由與國際發展現況，並深入解析「綠色收入」之認定及計算實務，及透過實際案例手把手進行「綠色收入」揭露教學，共吸引137家上市櫃公司計193位代表踴躍參與，顯示該制度於今年4月推出後，即受上市櫃公司高度重視。

櫃買中心表示，依金管會「綠色及轉型金融行動方案」所推動建置「綠色證券認證制度」，將於2026年（以2025年度營業收入為基準）正式實施，未來上市櫃公司年度營收所揭露綠色收入符合相關規定者，將獲頒綠色證券認證，除能彰顯企業綠色轉型成效，更能提升投資吸引力，有助於引導資金流向綠色企業，加速企業發展。

櫃買中心今年已舉辦多場宣導說明會，使公司瞭解該制度，並鼓勵公司公開揭露其永續經濟活動所帶來的營收表現成果，以取得綠色證券認證。