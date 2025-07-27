櫃買生技論壇 回響熱

櫃買中心（Taipei Exchange）為增進機構法人對上櫃公司的瞭解，並持續提升績優上櫃公司的能見度，繼今年5月19日於台北國際電腦展（Computex）展前與證券商合辦引資活動廣受好評，於「2025亞洲生技大展」7月24日及25日期間，再度攜手元大證券共同舉辦「臺灣生技產業高峰論壇」法人說明會。

此次法說會邀請七家優質上櫃公司分享財務業務情形及產業競爭優勢，吸引眾多投資人到場聆聽，並與公司進行問答交流，活動獲得熱烈回響。

櫃買中心表示，受邀參加本場法說會的七家公司包含專業生技投控公司晟德（4123）、各類醫療耗材研發製造廠商太醫、愛滋病新藥研發商中裕、醫藥品連鎖通路商大樹、聚焦再生醫療的新藥研發商長聖、中樞神經新藥研發商昱展新藥、智慧醫療解決方案提供商長佳智能。

本次法人說明會透過面對面溝通交流機會，使投資人能夠深入了解優質上櫃公司的發展策略、營運動態以及未來布局規劃，現場互動熱烈，為本次活動畫下圓滿句點。

此外，為利未能即時到場參與活動的投資人也能同步了解公司營運狀況及布局，各場次活動皆提供同步直播，並錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人於會後點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁最新訊息櫃買影音」）查詢。

櫃買中心說，為增進上櫃公司與投資人溝通的管道及頻率，促進投資人瞭解公司營運策略和企業價值，未來仍將持續舉辦不同形式的法人說明會或業績發表會，鼓勵上櫃公司與投資人或股東進行交流，增進雙向溝通效率，進而提升公司資訊透明度及能見度。