億級大戶等雙賺！高資產存款比重暴增至47.4% 擁抱台幣計價債券基金

台幣匯率直直升，高資產大戶更會精打細算。金管會最新統計顯示，6月的高資產理財統計存款占比創下新高，其中大戶趁台幣匯價一度升破29之際大舉加碼美元存款是主要原因；此外，債券及基金的占比雖略減0.1個百分點，但總量仍有增加，其中，由於台幣升值在6月已看到28字頭，不少大戶更轉抱「台幣計價」的債券基金等未來雙賺匯差與利差。

金管會公布最新的高資產理財統計，截至6月底止，億級富豪高資產大戶共有15035人，總資產達1兆6233億台幣，比起5月底的14426人、1兆5630億，分別增加609人、603億，其中，若以資產結構來看，截至6月底止，存款比重較5月的46.8%大幅升高至47.4%，增加約0.6個百分點。國銀高層指出，除了6月再增加2家國銀加入承作高資產理財行列之外，6月台幣匯率繼續升值甚至一度飆破29兌1美元價位，也使得高資產大戶卯起來加入增持美元存款行列，可說是主要原因。

一家國銀高層指出，已觀察到自家高資產客戶大舉加碼美元的情況，另外從6月起進入股利配發旺季，這些也都會計入高資產大戶的存款水位當中。若以金管會的統計數字換算，6月高資產大戶的存款餘額為7694億，和5月的7314億相比，增加大約380億，主要也是由於上述原因。

另一家大型銀行指出，億級富豪的存款增加，和對等關稅暫緩期屆臨有關，同時也有觀察到大戶們增持其他非美貨幣資產。這家大型銀行說，原本中東情勢一度緊張，使大戶收手投資，雖然之後情勢降溫使投資資金回流，但隨著對等關稅暫緩期將結束，不確定又使客戶趨於保守先行獲利了結投資部位，而使現金水位增加；這家大型銀行指出，有觀察不少大戶先行在股市獲利了結，由於美元疲軟因此帶動多元投組幣別需求，包括兌換日圓、澳幣、歐元或增持非美貨幣資產，藉以強化投組抵抗市場波動防禦力。

至於其他包括債券、基金、保險、境外結構型商品等占比，則均較5月小幅減少0.1個百分點。國銀高層分析，除了存款水位墊高之外，由於股市高點已到，因此許多高資產大戶基於避險考量，先行從股市在高點獲利了結，另一方面則由於聯準會降息腳步越來越近，大戶除了從股市先行撤退之外，有一部分更轉到債券型基金，而且因為台幣升值看到28字頭，大戶們也轉買台幣計價的債券型基金；對此高層指出，根據歷史經驗，台幣若看到28字頭，再往下也有限，反而是回貶機率更高，因此，最近台幣計價的債券型基金最為熱賣。

國銀高層也指出，由於長債風險大，目前銀行建議客戶轉投的，大多數以3至5年的短天期債券為主，此外，也有銀行理專觀察現在長債風險仍高且價格仍持續下跌，因此建議大戶等第四季再進場加碼長債；此外，大戶從股市撤出之後，手上仍保留一部分現金要等股票回檔時再加碼，這也是存款墊高的原因。

此外，金管會為了壯大亞資中心的資產規模，目前已通過了19家銀行承作高資產理財業務，其中最新核准的二家銀行分為凱基銀行與聯邦銀行，而先前已核准但尚未開辦的銀行，則為永豐銀及法國巴黎銀行；另據銀行局最新盤點，除了已獲核准的19家銀行之外，尚有3家銀行正在申請高資產理財業務中，另外台新銀行擬進駐高雄專區並已向金管會送件，正待審中。

而若以前三大國銀的業務規模來看，截至今年六月底止，前三大銀行分別為一銀、中信、玉山，資產規模分別為2427億元、2392億元、2253億元，高資產戶數分別為2465人、2299人、2586人，其中，玉山銀行的高資產戶數為三家銀行之冠，另外一個月內的高資產規模增加逾百億，亦居各銀行之冠。