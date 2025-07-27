預防勝於理賠！宏泰人壽推外溢保單 健康達標再享獎勵

現代人生活壓力大，加上環境污染、精緻飲食、不良作息、運動不足等不利因素，導致身體容易處於「亞健康」的狀態，長期累積下來，恐將引發各類疾病、進而增加人生風險。雖然罹患疾病可以就醫治療，醫療費用可以透過相關保險分擔，但整體而言，長期保持健康比起疾病治療獲得理賠來得更有價值。有鑑於此，在維持健康為第一要務的前提下，宏泰人壽持續推動外溢保單，保單加入健康促進機制，鼓勵保戶持續關注身體、維持健康，實現健康管理與保險保障的雙重兼顧。

世界衛生組織曾經指出，全球有高達75%的人口為「亞健康」族群；許多醫療機構認為「亞健康」是身體介於「健康」與「疾病」之間的狀態，若長期處於這種狀態下，最後疾病可能成真。宏泰人壽對此表示，健康是一切的基礎，從保險的角度來看，罹患疾病將使得幸福生活蒙上陰影、徒增人生風險，而「事前預防」勝於「事後理賠」，身體健康的有形無形價值遠超過保險理賠金，因此透過「宏泰人壽金滿溢健康醫療終身保險（WHC）」這類型的外溢保單鼓勵保戶維持健康，並周全兼顧終身醫療保險保障。

「宏泰人壽金滿溢健康醫療終身保險（WHC）」所包含的「未住院健康鼓勵保險金」，最重要的目的就是鼓勵被保險人健康年年達標。在契約有效期間內，亦即自第一保單年度起，於每一保單年度末，被保險人沒有因為當年度之保險事故住院申領理賠保險金，就有機會可領取「未住院健康鼓勵保險金」，其金額表定為年繳保費的1.8%，再乘以保單經過年度數與繳費年期中較小的數值，逐年增加至繳費期滿。而體況達標者於第3保單年度起，亦可享有額外5%的身故及祝壽保險金給付的健康促進增額保障。

宏泰人壽說明，WHC提供「未住院健康鼓勵保險金」，在終身醫療保險部分則包含住院日額、住院手術及門診手術費用之基本醫療給付，如因疾病或傷害致成1-6級失能時豁免未繳之保險費、若被保險人於保障期間不幸身故或契約期滿時仍生存，則給付累積年繳保險費總和且不扣除已領保險金，讓保險保障範圍有一定的基礎，讓保戶更安心。

以往常聽人說「預防勝於治療」，同樣的觀念亦適用於保險規劃。透過外溢保單，維持健康可獲得鼓勵，而當面對疾病威脅，亦可在符合保單條款所定項目下申請理賠支應醫療費用，健康管理與保險保障連動更加緊密，周全兼顧兩者，更具正面積極的意義。