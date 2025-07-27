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關稅談判期限將屆 新興市場成長動能具韌性、投資機會多元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧表示，美國給予各國的8月1日關稅談判期限將屆，已有更多國家與美國達成貿易協議。隨關稅水準逐漸明朗，在亞洲擁有複雜供應鏈且倚賴對美出口的企業，更可著手規劃如何進行營運調整以減少對銷售之衝擊，近期仍持續留意消息面發展。

富蘭克林投顧表示，中國大陸則處另一軌道。美中雙方貿易休戰延續至8月中旬，並可望進一步展延，為雙方談判爭取時間。不過，現階段大陸經濟情勢較疲軟，通貨緊縮、房地產市場疲弱、失業率偏高等問題持續，仍需強而有力的政策刺激來應對總體經濟挑戰。

富蘭克林投顧表示，印度擁有龐大的內需市場、經濟成長主要受國內因素驅動，印度中央與地方政府同步擴大資本支出、強化基礎建設，同時隨通貨膨脹壓力放緩，印度央行也維持寬鬆政策環境。印度整體總經情勢穩定，有利強韌的經濟成長與企業獲利的可持續性，消費與消費升級，蓬勃發展的數位經濟，以及醫療保健產業的成長潛力特別值得關注。

美國 富蘭克林投顧

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