國泰產險總經理陳萬祥 可望掌產險公會

產險公會即將於8月1日改選第十屆理事長，國泰產險總經理陳萬祥獲推派參選，業界預計，陳萬祥應可順利當選。

產險公會現任理事長李松季已連任兩屆，他早在今年初已預告8月1日就要卸任。產險公會成立於1998年6月17日，目前公會的主體成員包括14家本國的產險公司、五家國外在台的分公司或子公司。歷年理事長包括王事展、石燦明、戴英祥、陳燦煌到李松季。

過去國泰產險從未出任理事長，據了解，這次是在國泰金控（2882）董事長蔡宏圖的支持下，主動推出陳萬祥為代表參選，展現出大型產險公司對產險業未來發展的高度重視，國泰產險將透過參與公會運作，承擔更多責任，促進整體產險業的升級與轉型。

陳萬祥1995年起在國泰人壽歷任要職，涵蓋營運企劃、數位發展、客戶經營、人力資源等多元部門，更曾外派越南與中國，擔任國泰人壽重要海外據點高階主管，具備國際視野與豐富實戰經驗。