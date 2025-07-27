券商公會7月30日改選 雙雄對決

證券商公會理事長將於30日改選，尋求連任的元富證券董事長陳俊宏，與凱基證券副董事長糜以雍再度競逐龍頭寶座。證券商公會每三年改選理監事及理事長，隨川普2.0效應引發全球金融市場動盪，加上政策積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，使得扮演市場推手、溝通管道的公會龍頭角色更形重要。

陳俊宏出身台南佳和集團，行事相當低調，秉持以和為貴為原則，工作生涯橫跨紡織、生技、證券等三大領域，證券業相關資歷近30年。陳俊宏於證券商公會理事長任內，除推動當沖降稅延長至2027年底，還有證券商可辦理認股借貸款項業務（Bridge Loan）等，基於多項建議仍待推動落實，且未來幾年將再度面臨當沖降稅、權證降稅等案延期修法等重大挑戰，決定責無旁貸爭取連任。

針對未來發展，陳俊宏指出，公會應協助證券業積極參與亞洲資產管理中心政策，實踐留財引資理念，並朝擴大證券商經營業務範圍、壯大資本市場規模、推動證券商創新金融商品多元服務、強化高資產客戶業務服務量能及精進國際證券業務等方向努力。同時，將積極推動建構合理證交稅率、刪除分戶帳款轉定存其他銀行門檻限制、鬆綁證券商負債淨值倍數規定、擴大權證市場等業務。

糜以雍於1993年赴中信證券（凱基證券前身）就職至今，證券業相關資歷逾32年，現為凱基證券副董事長兼凱基期貨董事長。糜以雍強調，台股過去30多年歷經成交量不到百億元，至2024年市值、量能締造新猷，證券業獲利創史上次高，但從股東權益、實收資本額、整體金融業獲利占比來看，同期間增幅卻不及銀行及保險業。證券業近年未跟上經濟成長及整體金融業發展腳步，盼合理評估經營風險後，爭取更多資源，充分發揮在經濟體中應有功能，並積極提出建言，力助政府推動亞洲資產管理中心政策。