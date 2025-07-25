中型銀行搶攻財管2.0

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

金管會放寬對申請高端財管2.0業務的標準，取消資產管理規模（AUM）限制，不少中型銀行搶進，且速度求快，包括7月初剛拿到核准的凱基金控（2883）旗下凱基銀，不到一個月、現已開辦相關業務；日前獲准的聯邦銀，也預計8月內要開辦，同時遞件申請亞洲資產管理中心高雄專區新設分行。

高雄銀行日前也已送件申請，並展開各項準備，也要力拚獲准後能在最短時間內開辦富豪理財業務，遠東銀行則是準備送件中，預期第3、4季間可望遞件申請。

凱基銀行則是在拿到許可不到一個月時間就開始高端理財業務，下一步將以位於亞資中心高雄特區內的現有分行，採增加新辦業務方式，卡位特區試辦業務。

聯邦銀行高層主管指出，拿到財管2.0核准後，要盡快開辦業務，是因為有部分業務要上路半年後才能辦理，例如結構型商品，而進駐亞資中心高雄特區，金管會也有針對區內試辦業務做分階段開放規劃。

金管會 凱基銀行 遠東銀行

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