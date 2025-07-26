金融業強打私募股權基金 衝刺財富管理

金融業針對財管客戶，量身打造私募股權基金，已成為潮流，包括中國信託、國泰世華、台北富邦銀行等，都陸續推出相關產品，凱基金控（2883）旗下凱基證券與開發資本合作，成為國內首檔由證券商推出的境外私募股權基金，金融圈表示，未來私募股權基金勢必興起市場潮流。

由開發資本為凱基證券高端財管大戶量身訂做境外私募股權基金，預計發行規模約1億美元，為大戶到境外進行跨市場、跨產業投資，追求長期高回報。

凱基證券與開發資本昨（25）日指出，此為台灣市場首次推出境外私募股權基金，設計為基金存續期六年，募集完成起的一年內，資金將全數完成投放，未來出場機制可能包含投資標的掛牌上市、賣給策略性投資人或其他銷售對象等。投資策略則涵蓋成長型股權投資、收購及槓桿收購（LBO），產業橫跨商業科技服務、零售、教育服務、成熟科技等，同時專注於具穩定現金流或高成長潛力的企業。

過去從事富豪理財的銀行，其量身訂做商品以結構型商品、結構型債券等類型為主，當滿足設定條件即可能提前解約出場，部分銀行申請發行10億至20億元額度以內的債券，其實就是專為其高資產大戶所設計的。

政策針對高端理財2.0，開放以信託方式受託投資「未具證券投資信託基金性質」的境外基金，主要即是指境外私募基金，希望富豪理財能有更多元的商品選擇，與其他國家富豪資產管理拚場，此次凱基證券與開發資本為高端財管大戶所發的境外私募基金，即根據此法令而做。