台新、新光人壽2026年合併 換股比0.9349：1

台新新光金控24日正式揭牌，旗下子公司也開始陸續推進合併，繼投信之後，資產規模最大的子公司新光人壽與台新人壽於昨（25）日分別召開董事會並代行股東會，決議通過以換股方式進行合併。台新壽為存續公司，新壽為消滅公司，合併後存續公司將更名為「新光人壽保險股份有限公司」。

台新金（2887）總經理林維俊昨日於證交所召開重訊記者會說明台新人壽與新壽合併事宜。台新人壽將發行新股，以每0.9349股普通股換得新光人壽1股普通股，取得新光人壽全部股權，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

林維俊表示，雙方合併後將有助於發揮整合綜效，擴大業務規模與市場占有率，資產配置與獲利結構亦將更趨均衡，進一步強化整體競爭力，並提升面對金融市場波動時的應變能力與韌性。

他說，本次合併案是雙方策略性布局的重要里程碑。合併後雙方保戶權益不受影響，保單契約條款內容等一切權利與義務均維持不變。同時，雙方公司長期重視員工權益，合併後將全數留用新光人壽員工，管理層將帶領公司進入下一階段成長。

林維俊強調合併後存續公司將積極推動內外部資源整合，持續為個人、家庭與企業提供完善多元的保險解決方案，期待與所有保戶、員工及合作夥伴共同迎向壽險事業的全新格局。

台新人壽預計於合併基準日辦理合併發行新股約80.16億股，每股面額10元，合併後存續公司登記實收資本額約為 920.22億元。

按台新金目前規畫，今年底前完成投信整合。明年1月1日完成人壽公司合併，4月6日完成證券合併，而銀行則規畫6月22日完成電腦轉檔，預估明年6月底前完成主要子公司合併。

另外，台新金董事會昨日決議今年普通股現金股利除息交易日為8月12日，每股配發0.9元現金股利，總計將發出223.7億元現金。發放日期定於9月4日。