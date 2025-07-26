台新、新光人壽2026年合併 傳魏寶生將任新公司董座

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

台新金（2887）旗下重量級子公司新光人壽與台新人壽規劃於明年完成合併，台新金總經理林維俊昨（25）日表示，董事長及總經理都各剩一位是必然，合併後需先研究最佳組織，再安排人選，但不論職稱都會全數留用。

目前傳出現任新壽董座魏寶生將出任合併後的新董座、總經理黃敏義也將續任，不過未獲證實。魏寶生與黃敏義，兩年來帶領團隊衝刺業務，不僅業績大幅成長，在CSM（合約服務邊際）的達成，也超前進度，激勵內部士氣，表現有目共睹。

對於未來合併後人事安排，林維俊強調，包括管理層等員工會全數留用，原先兩家公司的兩位董事長及總經理在未來都各剩一位是必然，且需時間研究安排最佳組織，有組織以後再放人選，不管職稱如何都會全數留用，現在就會開始研究，但需要取得主管機關核准及合併基準日才能往下走，會盡快送件。人壽合併時間點仍規劃明年接軌IFRS 17及TW-ICS之後。

台新金 總經理 董事長

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