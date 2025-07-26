國泰世華銀日本設兩據點

金管會昨（25）日宣布，同意國泰金（2882）旗下國泰世華銀行申請於日本設立東京分行及福岡出張所。金管會表示，國泰世華銀行考量日本金融市場穩定、台日經貿往來密切，以及近來台商與國人投資需求持續成長，為補強於東北亞據點的布局，提升服務台商客戶的品質與效率，並拓增海外收益來源，故擬於日本開設東京分行與福岡出張所。

國銀前進日本設分行，首波以公股行庫為主，近年在台積電前進日本熊本設廠，帶動台商供應鏈跟進赴日下，點燃銀行前進日本設點的新熱潮。金管會表示，目前國銀於日本已設有分支機構者，計有臺銀、一銀、彰銀、兆豐銀、台企銀、玉山銀、台新銀及中信銀等八家銀行。另外，合庫銀、土銀與台北富邦銀行，之前也都已經獲得金管會同意前往日本申設分行，待日本當局許可後，國銀前進日本家數即將突破十家。

國泰世華表示，日本作為亞洲主要經濟體之一，憑藉國家主權評等優良、產業技術領先，以及企業體質穩健等優勢，成為區域經濟發展的重要引擎。