永豐金併京城銀 換股日10月1日

經濟日報／ 記者任珮云夏淑賢／台北報導

永豐金控（2890）、京城銀行昨（25）日同步召開董事會，通過合併京城銀行的股份轉換基準日為10月1日，股份轉換基準日是由雙方董事會共同議定，依股權轉換對價條件並考量雙方除權息之影響，每1股京城銀普通股股份將換發永豐金1.2375股普通股及26.75元現金，股份轉換案完成後，京城銀將成為永豐金百分之百持股之子公司。

京城銀董事會成員也將全部由母公司永豐金控改派，據了解，包括董事長戴誠志、副董事長蔡炅廷等董事成員，轉換合併後均不會留任。

京城銀行並公告，京城銀與永豐金雙方換股原定交易對價為京城銀普通股1股換發永豐金1.15股普通股及現金新台幣26.75元，由於永豐金有配發股票股利每股0.34元，因此永豐金8月21日除權息交易日起，換股對價就會調整為京城銀普通股1股換發永豐金1.2375股普通股，現金部分因京城銀沒有配發現金股息因此無影響，為26.75元不變。

永豐金控併購京城銀行進展持續推進，為今年台灣金融市場最受關注的併購案之一。10月1日京城銀行將先行併入永豐金控，成為其子公司。

董事長 永豐金控 京城銀行

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