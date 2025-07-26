國泰產險總經理陳萬祥掌產險公會 呼聲高

產險公會即將於下周五（8月1日）進行理事長改選，在國泰金控（2882）董事長蔡宏圖的支持下，國泰產險總經理陳萬祥正式獲推派參選，市場普遍預期陳萬祥當選幾無懸念。據了解，國泰金控此次主動推出代表，展現對產險產業未來發展的高度重視，也期盼透過參與公會運作，承擔更多責任，促進整體產險業的升級與轉型。

國泰產險自1993年成立（前身為東泰產險）以來，將近32年從未派員競選產險公會理事長，此次若陳萬祥順利當選，將成為該公司史上首位出任產險公會理事長的人選。

陳萬祥學術背景堅實，畢業於交通大學應用數學系、清華大學統計研究所，擁有中華民國精算學會壽險副會員及美國壽險精算學會副會員資格，投入保險產業逾30年，1995年起在國泰人壽歷任要職，從經理、協理、副總經理一路晉升，涵蓋營運企劃、數位發展、客戶經營、人力資源等多元部門，更曾外派越南與中國，擔任國泰人壽重要海外據點高階主管，具備國際視野與豐富實戰經驗。

2018年陳萬祥轉任國泰產險資深副總經理，掌管業務體系，翌年即升任總經理，至今已穩坐該職位六年。外界看好，憑藉其穩健的領導風格與豐富歷練，將有助於產險公會在新局中整合業界聲音、推動政策改革與市場健全發展，並強化與主管機關的對話效率。

業內人士指出，國泰產險此番積極參與公會事務，代表業界龍頭企業願意為產業承擔，預料陳萬祥若成功當選，將為產險公會注入全新能量，帶動產險業邁向更穩健與創新並行的發展新階段。