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數位憑證皮夾應用擴大 數發部攜產業打造可信數位生態

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部主辦的「數位憑證皮夾產業應用研討會」於25日圓滿落幕，數發部指出，數位憑證皮夾的發展不僅提升個人資料自主權，也有助於打造安全、可信與互通的數位生態環境。未來將持續辦理工作坊與國際交流會議，拓展跨國應用場景，積極導入國際數位發展新知，攜手產業界推動數位憑證服務的整合與普及。

為推動數位憑證皮夾至民眾生活，數發部積極拓展應用場景，研討會以「數位信任、產業新生」為主軸，透過演講與座談形式，探討數位憑證皮夾如何優化業務流程、提升資料安全與使用者信任。應用場景涵蓋金融服務、車輛共享、教育認證及智慧校園基礎建設等主題，透過專題演講、案例分享及跨界對談，與會者從政策、技術與市場等三面向，深入討論推動過程中的挑戰與機會。

數發部說明，為向外界呈現我國在數位憑證發展及應用的成果，會中多位與談人分享最新技術趨勢與國際案例，例如：在金融領域，數位憑證可作為了解客戶（Know Your Customer, KYC）的最佳工具；車輛共享服務則可透過憑證，實現快速、可信的租借流程；在教育領域，作為在學身分及學歷的數位憑證，更能有助於智慧校園的基礎建設與學生個人資料應用的現代化。會場中，與會者對於各種應用場景的熱烈討論，也為產官學三方合作奠定良好基礎。

數發部指出，數位憑證皮夾的發展不僅提升個人資料自主權，也有助於打造安全、可信與互通的數位生態環境。未來將持續辦理工作坊與國際交流會議，拓展跨國應用場景，積極導入國際數位發展新知，攜手產業界推動數位憑證服務的整合與普及，實現便民利民、資訊安全與數位自主兼具的數位社會願景。

數發部 基礎建設

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