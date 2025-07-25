國泰世華銀首度插旗日本 擬將東京作為管理核心

滿足台資企業跨境金融需求，擴大亞洲布局，國泰世華銀行25日獲金融監督管理委員會核准申設日本東京分行與福岡出張所。首度將金融版圖延伸至日本，將海外營業據點拓展至第13個地區，海外據點達70處。此舉可望強化跨國服務能量，期許成為台、日經貿發展最佳戰略夥伴，朝向亞洲區域銀行目標前進。

國泰世華表示，日本作為亞洲主要經濟體之一，憑藉國家主權評等優良、產業技術領先，以及企業體質穩健等優勢，成為區域經濟發展的重要引擎。其中東京更為日本政經與金融重鎮，不僅是重要政府機構與跨國企業匯聚地，憑藉其完善的基礎設施與高效的營運環境，亦是眾多台商選擇設立區域總部的不二之選。

隨著台日交流日益頻繁，台灣市場對日本產品與服務的需求持續攀升，觀察台商赴日投資比例亦逐年增加，看好台日發展商機，國泰世華擬將日本東京作為管理核心，設立東京分行外，也將透過日本獨有「出張所」模式拓展日本市場。此次更同步選定於福岡設立首個出張所，透過彈性的營運優勢與人力配置，就近為廣大客戶群提供強而有力的金融支持，展現深耕日本市場的企圖心。

國泰世華以「深耕亞洲，服務在地」為願景，穩健布局海內外金融服務網絡，近年持續強化海外據點的協作與資源整合，於大中華及東南亞市場均設立服務據點，香港、新加坡、越南、馬來西亞、緬甸、菲律賓及寮國皆設有分行；大陸、柬埔寨設有子行；越南擁有合資銀行，泰國與印尼亦設有辦事處。繼2024年締造優異獲利表現，今年將持續提升海外資源佈署力度，密切關注供應鏈移轉趨勢，攜手客戶深化亞太業務發展。