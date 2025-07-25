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美元反彈亞幣齊貶 新台幣收29.46元創近1個月新低

中央社／ 台北25日電
台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照

美元反彈，亞幣應聲貶值，新台幣兌美元今天一路走弱，收盤收29.46元，貶5.8分，匯價連2跌，並改寫近1個月新低價，不過市場觀望氣氛濃厚，靜待關稅揭曉，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至13.82億美元。

美日達成貿易協議的利多題材淡化，日圓走弱，加上歐洲央行利率按兵不動，歐元小幅下跌，美元指數應聲上漲，亞幣因此承壓。

新台幣兌美元以29.38元開盤後，跟進亞幣貶值行列，一路走弱，收在最低29.46元，為7月以來新低價。今天同步收週線，本週累計貶值5.4分，週線連3貶。

外匯交易員指出，7月以來，新台幣匯率在關稅利空籠罩以及外資股利匯出2大因素影響下，持續回測29.5元，雖然時序接近月底，但還不到最後關頭，出口商不急於拋匯，台股也震盪小跌，匯價缺乏支撐，今天以貶值作收。

外匯交易員表示，台灣對等關稅稅率遲未出爐，加上8月1日大限將至，投資人不敢輕舉妄動，股匯雙雙陷入盤整；下週除了關注台灣關稅是否翻牌，美國聯準會（Fed）也將舉行利率決策會議，雖然市場普遍認為，利率按兵不動，但聯準會主席鮑爾對關稅效應、美國經濟及通膨看法受到矚目，預計下週過後，局勢明朗，金融市場會出現較明確的方向性。

關稅 新台幣 美國聯準會

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