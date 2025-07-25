彭金隆：虛擬資產正影響未來保險市場

財團法人保險事業發展中心於24日假外交部外交及國際事務學院，舉辦「2025保險業國際化菁英人才培訓班」開訓典禮。金管會主委彭金隆擔任班主任，並偕同保險局副局長陳清源致詞，肯定保發中心持續推動此項深具意義的培訓計畫，助益提升保險業的軟實力。

彭金隆在致詞中特別感謝各參訓公司及機構對人才培育的重視與投入。他強調產業發展要跳出既有思維，以資產管理為例，其概念早已不只傳統的資產配置，金融加衍生的服務才是更大的市場。數位化也不僅止於開放數位保險公司，如虛擬資產等都正影響未來的保險市場。永續金融包括投融資、綠色永續的商品和服務也都是商機。期許所有學員能透過本次系統性的課程安排，有效深化專業知識，並和同學相互砥礪，成為未來產業攜手併肩的夥伴。

保發中心董事長黃泓智在致詞時指出，「國際化菁英人才培訓班」歷年已培育出眾多優秀人才，今年更以協助臺灣成為亞洲資產管理中心為核心。和新加坡的發展路徑不同，他建議可優先思考留住台灣的財富。台灣保險業有37.4兆資產，可在國內重要投資，如基建、綠能和長照等，扮演重要角色，也可改善資產負債表上幣別不匹配的問題。他勉勵學員要把握難得的學習機會，拓展國際視野，加強同儕交流。

保發中心表示，「2025保險業國際化菁英人才培訓班」課程設計分為「國內」與「國外」兩階段，內容豐富多元。國內課程特別敦聘來自新加坡、日本、香港等地的重量級講師，以及國內產官學各領域的知名專家學者。課程內容涵蓋經濟與產業宏觀趨勢、永續發展、數位轉型，以及資產管理趨勢等關鍵議題，透過實務經驗分享第一手資訊，幫助學員掌握最新脈動。國外課程則將前往金融重鎮新加坡，參訪當地具代表性的產壽險機構、銀行、家族辦公室及數位保險公司，並由高階經理人親自與學員進行雙向交流，提供難得的實務學習機會。

保發中心自2014年起舉辦「保險業國際化菁英人才培訓班」，至今已累計培育近400人次。本年度為第九屆辦理，吸引來自23家產壽險公司與相關機構，共計44位學員報名參訓，顯示業界對此培訓計畫的高度肯定與需求。