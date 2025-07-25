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台新新光人壽明年合併 管理層及員工全數留用

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台新金（2887）總經理林維俊25日於證交所召開重訊記者會說明台新人壽與新光人壽合併事宜。台新人壽與新光人壽於今日分別召開董事會並代行股東會決議通過以換股方式進行合併。台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，合併後存續公司將更名為「新光人壽保險股份有限公司」。

林維俊指出，本合併案台新人壽將發行新股，以每0.9349股普通股換得新光人壽1股普通股，取得新光人壽全部股權，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。雙方合併後將有助於發揮整合綜效，擴大業務規模與市場占有率，資產配置與獲利結構亦將更趨均衡，進一步強化整體競爭力，並提升面對金融市場波動時的應變能力與韌性。

他強調，合併後雙方保戶權益不受影響，保單契約條款內容等一切權利與義務均維持不變。同時，雙方公司長期重視員工權益，合併後將全數留用新光人壽員工及管理層，管理層將帶領公司進入下一階段的成長，共創公司榮景與股東價值。

對於人事安排，林維俊說，兩個董事長及總經理都各剩一個是必然，需要時間研究安排最佳組織，有組織再安排人，但不管職稱都會全數留用，真正等到取得主管機關核准及合併基準日才能進一步公布。人壽合併時間點仍規劃是2026年接軌新制之後。

股東會 台新金 新光人壽保險

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