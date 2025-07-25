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金管會同意國泰世華銀行申請於日本設立東京分行及福岡出張所

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

金管會今天發布新聞稿表示，同意國泰金（2882）旗下國泰世華銀行申請於日本設立東京分行及福岡出張所。金管會表示，國泰世華商業銀行考量日本金融市場穩定、臺日經貿往來密切，以及近來臺商與國人投資需求持續成長，為補強於東北亞據點之布局，提升服務臺商客戶之品質與效率，並拓增海外收益來源，故擬於日本開設東京分行與福岡出張所。

金管會表示，截至114年5月底止，國泰世華商業銀行已設有柬埔寨及大陸地區2家子行， 1家合資銀行世越銀行，馬來西亞納閩島、香港、越南胡志明市、新加坡、菲律賓馬尼拉、寮國永珍、緬甸仰光等7家分行，及泰國曼谷、越南河內、越南廣南、印尼雅加達等4家代表人辦事處。

金管會表示，目前本國銀行於日本已設有分支機構者，計有臺灣銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行及中國信託商業銀行等8家銀行。

日本 金管會 國泰世華

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