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華南銀行+APP 全新上線 三大亮點打造專屬行動銀行

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行+ APP全新上線，三大亮點打造專屬行動銀行。圖/華南銀行提供
華南銀行+ APP全新上線，三大亮點打造專屬行動銀行。圖/華南銀行提供

華南銀行+」APP全新上線，以「你」為中心，打造直覺操作、順暢無縫與多重防護的安全金融體驗，不僅提升視覺設計質感、首頁自由配置、帳務分類管理，更全面升級安全健檢中心，讓用戶理財更具效率及掌控感，金融生活質感再進化。

行動金融的質感革新，由「你」定義，「華南銀行+」APP全新功能亮點一次看。

亮點一、專屬你的質感設計：厭倦了千篇一律、了無新意的行動銀行排版嗎？「華南銀行+」APP讓你不再只是使用者，而是設計者！無論是首頁卡片或常用功能，都能依照你的生活節奏自由編排；早上通勤時一鍵查看帳戶餘額、週末購物前快速掌握信用卡回饋，打造專屬你的財務儀表板、創造屬於自己的快速捷徑，讓金融服務真正融入日常，美感與效率兼具。

亮點二、更懂你的轉帳體驗：是否曾於轉帳時發現餘額不足而心跳加速？甚至還在用存摺手寫記事？「華南銀行+」APP讓你轉帳更安心：即時顯示帳戶餘額，讓你有底氣完成每筆轉帳交易，還能為每筆交易加上個人備忘錄與用途分類，無論是幫朋友墊餐費或繳房租，日後查詢一目了然，財務管理更有條理；每個細節都為貼近「你」的生活而打造，不僅懂你日常，也懂你的理財節奏。

亮點三、守護你的帳戶安全：是否曾因帳戶餘額高、交易頻繁而擔心行動銀行的安全性、有無漏洞？「華南銀行+」APP推出「帳戶安全健檢中心」，透過生物辨識、裝置綁定、手機門號驗證、APP及作業系統最新版本偵測等多重防護機制，層層守護你的資產安全；當你在咖啡店滑手機或睡到三更半夜時，帳戶有任何資金出入異動，Line與APP即時推播讓你第一時間掌握風險，安全感與信賴感同步升級。

「華南銀行+」APP首登享好禮，APPLE Watch等你抽；自即日起至2025年10月31日止，凡首次開立「SnY台幣數位帳戶」，並完成登入APP者，即可參加月月抽APPLE Watch Series 10活動；現在就立刻邀請親朋好友一起加入華南生活圈，享受更聰明、更有溫度的行動金融服務。

APP 華南銀行

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