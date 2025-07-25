貿易談判進入尾聲！非美貨幣升值熱度退燒 台幣午盤暫收29.42元

隨著貿易談判進入尾聲，非美貨幣升值動熱度退燒，匯率波動回到各國利率差異。今早美元指數回升，新台幣匯價以29.38開盤後，隨即貶破29.4元，午盤以29.42元暫收，小幅貶值1.8分，成交量為4.72億美元。

週四歐洲央行在連續七次降息後，維持存款利率不變，歐洲央行在一年內將利率從 4%降至 2%，不再調降主要係通膨率已到原設定2%的目標。

匯銀表示，今早進口商、投信買進美元，使新台幣回貶至29.4字頭，台美目前仍就關稅協議進行談判，美國針對特定產業如半導體、礦產、藥品等推出個別稅率措施，若未來關稅稅率不如市場預期，將牽動匯市波動。