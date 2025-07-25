快訊

泰國柬埔寨邊境開炮互轟 泰軍公布危險區域、十萬人撤至避難所

大罷免直播即時開票！726鎖定《聯合新聞網》看最新戰況

快來對獎囉！5-6月統一發票開獎 千萬特別獎號「47406327」

聽新聞
0:00 / 0:00

貿易談判進入尾聲！非美貨幣升值熱度退燒 台幣午盤暫收29.42元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台幣匯率示意圖。本報資料照片
台幣匯率示意圖。本報資料照片

隨著貿易談判進入尾聲，非美貨幣升值動熱度退燒，匯率波動回到各國利率差異。今早美元指數回升，新台幣匯價以29.38開盤後，隨即貶破29.4元，午盤以29.42元暫收，小幅貶值1.8分，成交量為4.72億美元。

週四歐洲央行在連續七次降息後，維持存款利率不變，歐洲央行在一年內將利率從 4%降至 2%，不再調降主要係通膨率已到原設定2%的目標。

匯銀表示，今早進口商、投信買進美元，使新台幣回貶至29.4字頭，台美目前仍就關稅協議進行談判，美國針對特定產業如半導體、礦產、藥品等推出個別稅率措施，若未來關稅稅率不如市場預期，將牽動匯市波動。

新台幣

延伸閱讀

川普：日本承諾大幅投資換降低關稅 他國可比照辦理

一周後揭曉！川普即將拍板「3大關稅決定」 形塑未來經濟

輔導汽車業 經部有腹案 初步朝兩大方向規劃

陸對戰略礦產走私出口「出重拳」 稱形勢嚴峻

相關新聞

匯率波動壓力增 郭智輝：經濟部出手穩匯、助企業避險

經濟部長郭智輝25日指出，不管美國的對等關稅如何，目前產業界對於近期的匯率波動主要是對進出口的廠商相對有較大影響，因此經...

貿易談判進入尾聲！非美貨幣升值熱度退燒 台幣午盤暫收29.42元

隨著貿易談判進入尾聲，非美貨幣升值動熱度退燒，匯率波動回到各國利率差異。今早美元指數回升，新台幣匯價以29.38開盤後，...

新台幣開盤升2.2分　為29.38元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.38元開盤，升2.2分

台幣升轉貶 震盪1.46角

新台幣昨（24）日先升後貶，盤中震盪1.46角，最高匯價看到「29.2」字頭，但收盤貶破29.4元，以全日最低價29.4...

6月國銀房貸逾放終結連十升 下半年房市恐量縮 違約風險未除

據金管會昨（24）日公布統計，6月底國銀房貸逾期放款餘額86.3億元，終結連十個月走升，金融圈指出，6月銀行因應半年報，...

6月住宅、建築融資 增速放緩

中央銀行第七波選擇性信用管制，對房市影響如何? 央行昨（24）日發布6月全體銀行購置住宅貸款及建築貸款餘額統計顯示，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。