匯率波動壓力增 郭智輝：經濟部出手穩匯、助企業避險

經濟部長郭智輝25日指出，不管美國的對等關稅如何，目前產業界對於近期的匯率波動主要是對進出口的廠商相對有較大影響，因此經濟部的首要任務就是穩定匯率，但匯率是不能操縱的，再加上現在美國301條款已經在關注台灣匯率，因此央行恐怕也無法影響我國匯率，但要穩定匯率還有很多方法，像是經濟部與銀行界合作，設計新的「套裝型匯率避險商品」，事前鎖定匯率，降低風險。

郭智輝今日於工商協進會會員大會演講時提到，目前台灣的談判團隊還在華盛頓奮戰有關「對美國對等關稅」問題。但不只有美國這個貿易市場，美國雖然占我們貿易的22%，但產業界更關心的其實是「匯率」。產業界目前反應的是關稅還在其次，更重要的是「匯率」。

郭智輝說，匯率會影響所有出口產業，進而影響國內經濟。其實我們在應對關稅問題時，也已經舉辦了二十幾場產業座談會，了解各產業的需求。幾乎所有業者都跟他反映：「電價不能再漲！」因此，行政院也提出了特別條例，向立法院爭取1,000億預算，希望能還給台電。台電為了穩定物價、配合國家政策，承擔了6,000億的成本。希望每年補1,000億，但去年與今年的提案都遭刪除。

郭智輝說，電價問題是目前最迫切的挑戰。他也請教了工總、商總，希望他們能協助與電價審議委員會溝通，看是否能讓電價調一點，以弭平台電的虧損，但他們幾乎都說「不可能」。

除了電價挑戰外，郭智輝說，首先是匯率，出口導向的企業深受匯率波動影響。從1月20日的1美元兌32.808元，到7月3日升值到28.828元，甚至有人預期會升到27元。這波匯率波動主要來自三個因素，預期心理、出口良好造成的美元流入，以及市場禿鷹的炒作。

首要任務就是穩定匯率，郭智輝說，從今年上半年的匯率來看，除了台灣經濟繁榮外，其次就是市場的禿鷹進來，那麼政府應該不應該去穩定這個匯率，他請教了非常多的專家、工協會後，他認為第一個要務就是要穩定匯率。但大家都知道，但是匯率是不可以操縱的，因為美國301條款已經注視我們中央銀行大概十年，不斷的關注中央銀行是不是有在操縱匯率，所以我國央行大概也沒有辦法來影響這個匯率。

但還是需要協助企業穩定匯率，因此，經濟部與銀行界合作啟動「協助產業因應匯率變化任務小組」，協助匯率避險、提供金融支持、提升競爭力。首先在協助匯率避險上，設立「匯率避險專區」，與金管會銀行局協調，希望能降低避險門檻，像一次交易只需5萬美元，協助中小企業參與。

再來是協助中小企業提升競爭力，郭智輝說，包括，汰舊換新，引進AI取代經驗老師傅的判斷，提高效率；換掉高耗能設備，透過揭露減碳補助，減少成本；統購材料，降低採購成本，例如與中鋼合作集中購買鋼材；也將透過貿易署在全球66個據點，推廣台灣品牌整合品牌形象，以「Taiwan One」為主軸打造國際展覽形象，輔導小廠商參展與接單；持續推動「境外關內」政策，設置貿易服務中心，協助廠商進入當地市場，評估資源與落地製造可能性。

此外，未來製造業會進入「AI + 機器人」的智慧化時代。郭智輝說明，經濟部推動AI應用與人力培育，與四所大學合作「1+2計畫」，培育新進工程師，每位提供生活補助、實習薪資，訓練後導入企業。同時訓練在職員工，透過法人設立的百條「實作產線」，實地訓練AI技能，並培育國外人才來台，提供免費學費與生活費，希望其畢業後在台服務至少四年。

他強調，經濟部目標在四年內培養20萬名AI技術人才。台灣AI應用排名已從26名升至20名，今年目標是14名，明年要追上韓國，第3名則是新加坡。

最後，郭智輝提到，台灣是全球供應鏈的關鍵，政府會持續掌握業界需求，強化競爭力、深化與民主夥伴的合作，以「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」為目標。