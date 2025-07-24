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國票金擬增資樂天銀 金管會：尊重公司治理
國票金控擬辦理現金增資三億股，增資轉投資的純網銀樂天，金管會銀行局副局長侯立洋昨天表達兩點意見，一是尊重公司治理，亦即尊重董事會的共識和決定，二是若樂天虧損達三分之一門檻，必須增資時，金管會仍會給一定期間，包括等到召開董事會，甚至股東會通過的程序都完成。
侯立洋指出，金融機構辦理現金增資，涉及公司治理，金管會尊重公司治理的決策。金融機構要健全資本，金管會樂見其成、也歡迎，但另一方面，金控是否增資，以及增資到何種程度，要由其決定。
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