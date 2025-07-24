台新新光金控成立 開啟合併共榮新局

台新金控與新光金控昨正式完成合併程序，宣告兩大品牌攜手整合，總資產躍升為台灣第四大金控公司，擁有千萬客戶及逾百萬股東，不僅達成規模成長，更標誌著一場深具願景的專業整合，打造一個全方位、具國際競爭力的金融集團。

台新新光金控董事長吳東亮昨談到父親、新光集團創辦人吳火獅先生的座右銘：「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」，並以身體力行的方式教育後輩「取之於社會，用之於社會」，這兩個理念結合在一起即是「認真、創新、永續」，也就是台新新光金一脈相承，經營企業的精神。吳東亮也說，未來「任重道遠」，但台新新光金會深耕台灣，放眼世界，跟著客戶走。

台新新光金涵蓋銀行、保險、證券、投信等多項業務，形成更大、更均衡的多引擎發展架構，兩者專業互補，實現「一加一大於二」的協同綜效。合併後分行家數將是民營銀行最多，Richart數位銀行帳戶數也排名第一。總經理林維俊表示，台新新光金涵蓋十三個業務範圍，會確保為客戶帶來更多元便利且高品質的金融體驗，一站滿足所有的金融需求。

隨著規模日益壯大，台新新光金也將由區域性蛻變成國際性的金融品牌，深耕台灣、立足亞洲、放眼全球，緊貼產業鏈與客戶需求靈活布局，成為台商拓展全球版圖的好夥伴。而此次合併不僅是兩家企業的結合，更蘊含深厚的家族精神與價值延續，積極邁向未來更遠大的目標。