台幣升轉貶 震盪1.46角

新台幣昨（24）日先升後貶，盤中震盪1.46角，最高匯價看到「29.2」字頭，但收盤貶破29.4元，以全日最低價29.402元作收，貶值4分。造成新台幣匯價上沖下洗，主要是外資買賣匯操作上下午兩樣情。昨日匯市成交量為16.24億美元。

匯市昨天早盤美元指數延續本周偏弱格局，向97關卡靠攏，外資匯入和出口商拋售下，將新台幣拱到「29.2」字頭，最高匯價看到29.256元，勁揚1.06角；而下午盤外資反手買進美元匯出，新台幣翻升為貶，終場打回29.4字頭。匯銀研判，外資應該是領了上市櫃企業發放的股利匯出，引發新台幣先升後貶，至於央行僅是微幅調節。

央行統計，昨日美元指數貶值0.1%，包括歐元及主要亞幣幾乎全數走升，新台幣相對偏弱。

新台幣兌美元貶值0.14%，韓元升值0.54%、日圓升值0.23%、星元升值0.14%、人民幣升值0.11%，至於歐元也升值0.16%。

匯銀指出，近期美國與多國間的關稅談判進入最後階段，談判期限將屆，使美元再面臨顯著壓力。

部分國家為爭取更有利的協議條件，匯率出現明顯升值，顯示市場對美國貿易前景與政策走向的不確定性升高。

此外，包含美國與日本在內的多國中央銀行，將陸續公布最新利率決策。市場普遍預期Fed和日本央行都將維持利率不變。