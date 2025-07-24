台新新光金控總座透露 新壽6月RBC可望過關

台新新光金控（2887）昨（24）日揭牌，總經理林維俊捎來好消息，透露新壽6月底RBC（資本適足率）預料可以順利過關，目前不需要增資或發債，金控將成立兩大金控層級的中心，整合各子公司跨售事宜。

至於台新新光金新股上市首日賣壓出籠，股價下跌6.3%，他推測應是投資人「落袋為安」，屬於正常的資本市場運作，會當成新的起點，努力交出成績單。

林維俊表示，由於新台幣匯率升值衝擊，壽險業獲利與資本適足率（RBC）、淨值面臨挑戰，林維俊表示，新壽6月底RBC應可順利過關，已向金管會申報，目前暫不需增資或發債，將視營運與監理變化再評估。

在子公司人事布局方面，林維俊表示，都要一步一步來，金控層級架構已確定，接下來依序公布投信、人壽、證券、銀行，原則上會在各家實際合併日前，與同仁溝通後，再決定新組織架構與新人事安排。

前新光金總經理陳恩光成為金控資深執行副總，林維俊表示，他們未來將密切合作，希望實現「1+1大於2」的協同綜效。