吳東亮 要把500萬大傘變更強韌

台新新光金控（2887）昨（24）日揭牌，董事長吳東亮說，一切的起點，就是父親吳火獅為他安排到新光旗下各個關係企業，以及多家金融機構歷練的歲月，當時的他還不明白，這些歷練的意義，就是「傳承」。

吳東亮回憶起過往，父親常說「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」，他說，父親透過身體力行教育他們「取之於社會，用之於社會」，這兩個理念結合在一起，就是「認真、創新、永續」，也就是台新新光金控一脈相承，經營企業的精神。

吳東亮並感性指出，猶記得台新銀行的創始股東，有數千位都是來自新光人壽的同仁們，就他所知，創始股東中目前還有許多仍是在職的新光人壽夥伴。

他更說，有信心讓新光人壽那把守護大家超過一甲子的500萬大傘，變得更強韌、更穩健。新光人壽已有超過60年歷史，台新銀行成立也超過30年。台新、新光這兩個偉大品牌的結合，是情感的延續，也是承諾的延續。這份延續，不僅是回應這一路走來，所有股東、客戶還有團隊夥伴的信任與支持，更體現對所有舊雨新知，代代相傳的責任與使命。

他提到，未來應用科技上一定要持續推進，事實上台新金、新光金已開始使用AI，合併後發展會更快。另對於股價問題，吳東亮表示，我們會很努力經營，把業績做好，希望股價能夠往上成長。

23年來，新光金與台新金數次談合併未果，直至2023年6月新光金股東會改選董事，「改革派」股東拿下經營權，2024年新新併重新推進，並在昨日終於完成台灣金融市場歷來規模最大的金控整併案。