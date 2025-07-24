台新新光金揭牌 擘劃新局 躍第四大金控

經濟日報／ 記者戴玉翔何佩儒／台北報導
台新新光金控舉行合併慶祝酒會，董事長吳東亮（中）、副董事長魏寶生（右）、總經理林維俊出席。記者胡經周／攝影
台新新光金控舉行合併慶祝酒會，董事長吳東亮（中）、副董事長魏寶生（右）、總經理林維俊出席。記者胡經周／攝影

台新金控（2887）與新光金控昨（24）日舉行合併揭牌儀式，董事長吳東亮致詞時提到父親吳火獅時一度哽咽，「如果今天他還在，一定也會為我感到驕傲」他表示，台新新光金將在第四大金控的起跑點上，持續「深耕台灣、立足亞洲、放眼全球」。

台新新光金為台灣金融業首宗金控合意合併案，總資產躍升為台灣第四大金控公司，擁有千萬客戶及逾百萬股東。

台新新光金控合併小檔案 圖／經濟日報提供
台新新光金控合併小檔案 圖／經濟日報提供

昨天新光集團二、三代齊聚，吳東亮致詞時提到父親、新光集團創辦人吳火獅時一度哽咽，他表示，幫助台灣企業成長、經濟發展，是父親生前念茲在茲的心願，「如果今天他還在，一定也會為我感到驕傲」，難掩心中激動之情。

吳東亮表示，台新新光金合併，不僅交易金額是台灣併購史上最大，也是台灣金融史上第一樁金控合意合併，更重要的是，對全台灣展現一個訊號，那就是「台灣金融機構正在整併壯大、調整結構，準備跟台商一起參與全球化的新格局。」台新新光金將在第四大金控的起跑點上，持續「深耕台灣、立足亞洲、放眼全球」。

吳東亮昨日向同仁發出員工信，他表示，「立於大象的肩膀看世界，眼界與發展必將有所不同」，台新新光金旗下子公司的金融業種超過十個以上，意味未來有更多面向客戶、服務民眾的機會。吳東亮同時也喊話同仁共同打造台灣最優質的金融巨擘。

昨日台新新光金控並通過合併後第一宗子公司合併案，台新投信與新光投信昨日分別舉行董事會，通過以換股方式合併，擬以台新1.3342股普通股，換新光1股普通股，合併基準日待取得主管機關核准後敲定。此樁合併案以台新投信為存續公司，新光投信為消滅公司，合併後的台新投信總資產規模將從第十名升至第八名。

昨日出席重量級貴賓包含前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前央行總裁彭淮南等，以及新光吳家成員也集體出動，包含二代吳如月、吳如英、吳東昇、吳東明，三代吳昕威、吳昕豪、吳昕東、吳昕恩、吳昕紘、吳昕陽等人。

董事長 吳東亮 台新新光金控

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