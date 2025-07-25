6月國銀房貸逾放終結連十升 下半年房市恐量縮 違約風險未除

據金管會昨（24）日公布統計，6月底國銀房貸逾期放款餘額86.3億元，終結連十個月走升，金融圈指出，6月銀行因應半年報，加大轉銷呆帳力道，以降低逾放比，下半年房市仍呈量縮，違約風險陰霾未除。

即便6月房貸逾期放款金額月減1.49億元，但逾放比仍連三月維持0.08%，持平於2022年8月以來的35個月高點，並已連續四個月站穩「8」字頭，為近四年同期新高。

近一年國銀房貸餘額及逾放概況 圖／經濟日報提供

「逾期放款」是指客戶積欠本息超過三個月，6月底逾放餘額仍連四個月站在「8」字頭高點，反映今年首季房市急凍、經濟環境動盪兩相力道疊加的結果。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛說，6月逾放餘額略減，一是各銀行因應6月半年報作帳，二是新屋交屋衝高房貸餘額，這些剛交屋、變成逾放機率不高。

但他指出，除非銀行加強轉銷呆帳，否則限貸管制未解，又壓縮轉貸、增貸的機會，階梯形的房貸利率也開始往上加碼，房貸高逾放警報恐難除。

銀行局副局長侯立洋坦言，6月逾放餘額下降，是因各銀行增加轉銷呆帳力道，整體逾放仍屬穩定。

侯立洋指出，過去房貸逾放增加較多，有三大原因，一、中小企業主因疫情和經濟因素影響還款能力，二、央行升息、寬限期滿加重借款人負擔，沒有餘力償還，三、部分客戶因個人因素導致還款能力下降，並沒有特殊個案。

若以逾放比率來看，國銀房貸逾放比從2020年底的0.12%至今降到0.08%，顯示各銀行對房貸風險控管能力良好，金管會將持續監控銀行承做房貸狀況，若發現銀行對房貸條件寬鬆、或資產品質較差，將會加強個案監理。

據了解，有部分房貸高逾放者有收到金管會「關切」，已加大轉銷呆帳的力道。

金管會公布2025年6月底國銀承做房貸餘額11兆2,557億元，年增7.33%連九個月走低並是18個月低點。侯立洋說，房貸年增續走低，是因受央行政策影響，提高了民眾購屋成本、房貸門檻，使整體房市保守觀望。