6月不動產放款比率 回落

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會統計，6月底整體國銀不動產放款比率是26.31%追平近三個月低點，有三家銀行承做不動產放款比率逾28%，較上月減少兩家。銀行主管說，6月台幣回穩，計算不動產放款比率的分母回穩，使比率下滑，擴大房貸放款空間。

依《銀行法》72-2條規定，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限。各銀行內部多以28%為警戒水位。

銀行主管說，5月美元驟貶，銀行外幣存款折算成台幣時會「縮水」，計算不動產放款比率的總存款（分母）下滑，使不動產比率拉高；6月美元回穩，銀行總存款增加，擴大不動產放款量能。

金管會公布依《銀行法》72-2條規定的整體國銀不動產放款比率。6月底國銀承做不動產放款餘額（分子）15.31兆元，存款加金融債餘額（分母）58.18兆元，分母月增0.7%遠高於分子月增0.28%，使整體不動產放款比率下降到26.31%，月減0.11個百分點。

餘額 主管 台幣

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