6月住宅、建築融資 增速放緩

中央銀行第七波選擇性信用管制，對房市影響如何? 央行昨（24）日發布6月全體銀行購置住宅貸款及建築貸款餘額統計顯示，目前房市呈現「溫和調整」的修正格局，沒有「硬著陸」也不是「軟著陸」，因為6月購置住宅貸款餘額仍創新高，只是年增趨緩；而建築貸款餘額也較上月增加109億元。

央行統計6月全體銀行購置住宅貸款餘額為11.31兆元，再創歷史新高，較5月增加490億元，年增為7.38%，年增率是2024年1月以來新低；顯示增速放緩，但總餘額仍持續墊高，反映市場上仍有新房貸進入。

據了解，近期大型民營銀行還推出2.2%左右的優惠房貸利率，遠低於市場普遍接近3%的水準，顯示供需雙方皆未退場，市場氛圍維持一定熱度。

這也反映出當前市場並非處於所謂的「硬著陸」或「急凍」狀態，而是進入一個高檔修正期，房市正在進行溫和調整。

至於建築融資方面，截至6月底餘額為3.44兆元，較前月增加109億元，雖擺脫5月時月減1,161億元的陰影，但其年增率已降至2.01%，創下自2024年8月以來的新低。

由於建融餘額基期較小，加上建商投資金額通常大額、波動性高，月增減幅度也較明顯。

央行表示，儘管房市熱度稍降、成長動能趨緩，但貸款餘額並未出現明顯下滑，反映出市場尚未進入衰退或崩盤。建商對未來房市的態度轉趨保守審慎，在推案與融資策略上更加謹慎，尤其在總體經濟與利率環境未明下，資金調度顯得更為精細。

央行官員表示，從整體趨勢來看，建築融資雖然增速趨緩，但仍維持正成長，與房貸市場一樣，呈現出市場正在消化高檔價格與需求轉變的過程，屬於典型的「溫和調整」階段。