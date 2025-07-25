陸家嘴國壽 37億買自用商辦

國泰人壽子公司大陸陸家嘴國泰人壽昨（24）日董事會及股東會決議，向關係人購買位於上海市浦東新區的不動產（辦公大樓），交易總金額約8.9億元人民幣（約當37億元台幣），交易單位1.3萬平方公尺。據了解，因現有辦公場所不敷使用，因此此次購買均用於自用。

國泰人壽副總經理鄭紹鍇昨於證交所召開重訊記者會，說明子公司陸家嘴國泰人壽向關係人上海前安投資有限公司取得不動產13,387平方公尺，每平方公尺價格6.5萬元人民幣，交易總金額含車位約8.95億元人民幣（約37億元新台幣），其中共計50個車位總金額為2,500萬元人民幣。該標的位於上海市浦東新區前灘匯N5辦公大樓，取得用途供自用，另部分樓層或車位若後續有其他出租計畫，將依董事會決議後執行。

國泰2005年進軍大陸，成立合資壽險，分別持股50％，是第一家兩岸合資壽險公司。國泰世華銀行另在大陸有100%持股的子行。陸家嘴國壽總部設在上海，資本額30億元人民幣。