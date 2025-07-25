街口金科批泰山 揚言求償

食品廠泰山公司（1218）對街口金科起返還36億元投資款訴訟，二審將於下周一開庭，街口金科律師昨（24）日發出聲明指控，泰山不願以溝通解決問題，而以媒體惡意攻擊，嚴重損害其子公司街口電子支付利益。若泰山堅持不溝通且持續傷害金科，不排除向泰山請求民事損害賠償。

泰山狀告法院要求街口金科返還36億投資款一審勝訴，日前執行查封未果並指控街口金科資產疑有計畫移轉。律師昨代表街口金科聲明指出，與泰山簽訂合約為「投資合約」，自然是將投資款用於街口集團整體發展，一切合法使用。泰山於2023年8月間向台北地方法院起訴請求金科返還投資款後，因該案件導致證交所認為街口金科股權無法確定並拒絕街口金科上市計劃。

聲明續指，為符合股東對於上市期許，另成立街口網路金融科技公司（街口網金），擬以街口網金作為上市主體而街口金科則為最大股東，此計劃早已進行，且皆有向證交所報告，與街口金科及泰山民事一審判決結果毫無相干。

聲明強調，街口金科始終保持開放態度，希望能與泰山溝通以解決問題，無奈從未得到回應。至今泰山不願溝通，還不斷以媒體製造不實輿論傷害街口金科及其子公司，實無法理解其目的。金科依然希望能解決問題，並早於17日向泰山公司提出和解方案，惟至今尚未收到任何回應。

聲明強調，街口金科子公司街口電子支付長期經營有成，持續維持電支龍頭地位，今年上半年更僅虧損1,900萬元，已近轉虧為盈，未來發展可期，無奈泰山不願以溝通解決問題，選擇以媒體惡意攻擊，已嚴重損害街口電支利益。若泰山堅持不願溝通且持續傷害街口金科，金科不排除向泰山請求民事損害賠償。

聲明最後說，關於雙方民事訴訟，街口金科並未做錯任何事且無法認同一審判決。二審審理程序即將於28日第一次開庭，期盼司法能還用心經營且無過錯之街口金科一個公道。