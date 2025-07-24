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台新新光金賣壓出籠 林維俊：「落袋為安」屬於正常資本市場運作

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金與新光金正式合併為「台新新光金控」，24日在台北寒舍艾美酒店舉辦慶祝酒會，董事長吳東亮（中）、副董事長魏寶生（右）、總經理林維俊（左）出席啟動儀式。圖／中央社
台新金與新光金正式合併為「台新新光金控」，24日在台北寒舍艾美酒店舉辦慶祝酒會，董事長吳東亮（中）、副董事長魏寶生（右）、總經理林維俊（左）出席啟動儀式。圖／中央社

台新新光金控（2887）24日正式合併，外界關注新壽資本適足率（RBC）與金控未來布局，台新新光金總經理林維俊表示，新壽6月底RBC應可順利過關，目前不需要增資或發債，金控將成立兩大金控層級的中心，整合各子公司跨售事宜；至於台新新光金新股上市首日賣壓出籠，他推測應是投資人「落袋為安」，屬於正常的資本市場運作，會當成新的起點，努力交出成績單。

林維俊表示，今日已召開第一次台新新光金控董事會，包括選任台新金控董事魏寶生擔任金控副董事長，亦通過發行新股與旗下子公司合併許可等重要議案。其中台新投信、新光投信24日也都分別召開董事會，通過合併案並準備送件給主管機關；25日台新人壽、新光人壽也會分別召開董事會，通過後也會送件申請。

按照目前規劃，7月24日兩家金控先合併，今年底前完成投信整合，明年1月1日，預計完成人壽公司合併，4月6日完成證券合併，而銀行則規劃6月22日將電腦轉檔做好，預估明年6月底前完成主要子公司合併。但林維俊強調，「以整合順利為第一優先。」

由於新台幣匯率升值衝擊，壽險業獲利與資本適足率（RBC）、淨值面臨挑戰，林維俊表示，新壽6月底RBC應可順利過關，目前暫時不需要增資或發債，未來將視營運與監理變化再評估。

在子公司人事布局方面，林維俊表示，都要一步一步來，金控層級架構已確定，接下來依序公布投信、人壽、證券、銀行，原則上會在各家實際合併日前，與同仁溝通後，再決定新的組織架構與新的人事安排。目前合併還沒完成，各子公司就按現況繼續經營，例如台新銀行與新光銀行各自獨立運作。前新光金總經理陳恩光成為金控資深執行副總，他自己較熟悉台新體系，陳恩光則對新光業務較為了解，未來兩人將密切合作，希望實現「1+1大於2」的協同綜效。

此外，林維俊指出，為促進整合集團資源、強化對客戶服務，台新新光金控將成立兩大金控層級的中心，分別為「個人中心」與「法人中心」兩大平台，從金控直接整合雙方客群與產品，強化交叉銷售與服務體驗，其中，個人中心負責將新光客戶導入至台新的平台，或將台新客戶導入新光產品，且是銀保證全方面包含在內；法人中心則專責整合企業金融與法人客戶服務，更好的提升綜效與客戶體驗。

對於台新新光金新股上市首日賣壓出籠爆大量，林維俊認為，「這應是短期一兩天波動，主要是因前期有投資人買進新光金、賣出台新金，其中有價差，因此『落袋為安』屬於正常的資本市場運作，台新新光金會將這個當成我們的起點，努力交出成績單，讓投資人信任我們，股價就交由投資人決定。」

董事長 台新金控 台新新光金控

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