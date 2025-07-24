6月國銀房貸逾放終止連10揚 不動產放款比率微降

金管會統計顯示，6月底國銀房貸逾放金額為新台幣86.37億元，月減1.49億元，終止連續10個月上揚，另外，如果按銀行法第72條之2規定設算，銀行不動產放款平均比率微幅下降到26.31%。金管會表示，國銀房貸逾放狀況整體尚屬穩定。

金管會今天公布統計，截至今年6月底，本國銀行辦理購置住宅貸款餘額（含催收款）為新台幣11兆2557.28億元，年增7684.32億元或7.32%。

至於有「建商推案信心指標」之稱的國銀建築貸款，6月底止，國銀辦理建築貸款餘額（含催收款）近3兆8687.49億元，年增1678.51億元或4.53%。

媒體關注，6月底國銀房貸逾放金額為86.37億元，終止連續10個月上揚。金管會銀行局副局長侯立洋指出，整體來說逾放狀況算是穩定，銀行打銷呆帳確實可能因此讓逾放下降。先前房貸逾放增加較多時，因疫情可能影響個人還款能力、或是寬限期滿等。

至於俗稱「銀行不動產放款天條」的銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，避免授信風險過度集中。

金管會統計，36家本國銀行6月不動產放款比率平均為26.31%，較5月的26.42%下降。其中，比率在29%以上銀行掛零，比率在28%至29%區間的銀行有3家，比率在27%至28%的銀行共7家，比率在26%到27%有11家。

侯立洋指出，如果觀察比率組成，分子為15.31兆元，分母為58.18兆元，分母跟分子都比5月增加，只是分母的增幅更高，讓整體比率下降，分母中又以存款增加為大宗，金融債券僅增加80多億元。整體來看，趨勢還算穩定。

侯立洋說明，觀察6月底國銀放款逾放比為0.15%，國銀不動產貸款逾放比為0.08%，不動產貸款逾放比仍較整體放款逾放比低。