「努力做好業績」台新新光合併 吳東亮：蔡家是可敬對手

台新新光金控今天正式合併，創下台灣金融史首件金融合意併購，展望後續經濟局勢，台新金控董事長吳東亮表示，金融業本來就是管理風險的行業，會很小心，步步為營，遵照父親吳火獅叮囑，接下來會努力把業績做好，希望股價能向上成長，並且努力成為第3大金控。

台新金控與新光金控今天完成合併程序，並舉行慶祝酒會，宣告2大品牌攜手整合，總資產躍升為台灣第4大金控公司，擁有千萬客戶及逾百萬股東。

媒體詢問，是否憂心國際局勢不確定性高，帶來挑戰，吳東亮回答，金融業本來就是管理風險的行業，會很小心，步步為營，也會遵照父親吳火獅叮囑，認真做事。

台灣金控版圖當中，蔡家與吳家都具有強大影響力，前者主要為國泰金控及富邦金控，吳家則是從台新金、新光金的「兄弟爬山，各自努力」，如今成功合體。

媒體關注對於蔡家的看法，吳東亮表示，蔡家是可敬對手，不過他們都是好朋友，業務上會競爭，但屬於理性競爭。

合併過後，台新新光金控總資產躍升為台灣第4大金控公司，規模僅次於國泰金、富邦金與中信金。媒體追問，是否有信心超車成為金控第3名，吳東亮回答「我們會努力」。

至於人工智慧（AI）應用，吳東亮說，金融業運用科技是一定要走的路，台新、新光都有投入，合併過後，發展應會更快。

台新金與新光金正式合併為「台新新光金控」，外界關注人事布局，台新新光金今天傍晚公告第9屆副董事長選任情形，由新光金董事長魏寶生擔任台新新光金副董事長一職，今天生效。

吳東亮表示，他和台新新光金控副董事長魏寶生、台新新光金控總經理林維俊3人任重道遠，會努力經營公司，深耕台灣、立足亞洲、放眼世界。

林維俊受訪時則表示，合併初期，穩健是最重要的，一開始會以「穩」當作指導目標，穩住後，就努力往前衝，公司在銀行、保險通路已經名列前茅，希望在此基礎上往前走。

不過今天台新金股價下跌逾6%，遭外資調節達20萬3491張，為外資單日賣超數最多，林維俊認為，這是短暫的入袋為安現象，因為之前投資人買新光、賣台新，選在今天第一天入袋為安，賺取套利價差，是非常正常的資本運作；台新新光金控就把這1、2天的表現，當作未來交出成績單的起點，努力讓投資人信任。

由於近期新台幣升值，衝擊壽險業損益，連帶影響業者申請適用接軌ICS（保險資本標準）過渡性措施，外界關注新光人壽資本適足率（RBC）表現，林維俊則說，根據自結狀況，新壽6月RBC已經過關。