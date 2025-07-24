房市朝「軟著陸」前進 6月房貸餘額創1年半最低增幅
房市緩步降溫，中央銀行今天公布6月國銀房貸餘額為新台幣11兆3188億元，年增7.38%，寫下1年半最低增幅，反映政府管制措施持續發酵，房市正朝央行期盼的「軟著陸」方向前進。
央行統計，6月房貸餘額為11兆3188億元，月增490億元，年增率則為7.38%，漲幅持續收斂，且改寫去年1月以來的最低紀錄。
央行官員指出，政府延續房市管制措施，政策發酵之下，市場成交量能縮水，房貸餘額年增率也持續收斂，這些都符合先前央行總裁楊金龍所言，房市正在軟著陸。
至於美國關稅措施帶來的不確定性，央行官員認為，經濟前景能見度降低，多少會影響民眾信心，間接影響房市。
素有建商推案信心風向球之稱的建築貸款，6月為3兆4405億元，月增109億元，年增率下滑至2.01%，為近1年最低增幅。
央行官員認為，眼見房市降溫，需求面下滑，建商自然會從供給端做調整，連帶影響建築貸款。
不過央行官員表示，近月的建築貸款餘額上下波動，不是一直往下走，6月也呈現增加，顯見建商心態審慎保守，但不到負面悲觀。
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