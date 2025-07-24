期交所 力挺金融弱勢

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
期交所副經理陳淑貞（右）與婦女新知協會理事長袁秀慧（左）合影。臺灣期貨交易所／提供
期交所副經理陳淑貞（右）與婦女新知協會理事長袁秀慧（左）合影。臺灣期貨交易所／提供

臺灣期貨交易所近年持續與台北市婦女新知協會及萬國法律事務所攜手合作，致力於性別平權推展外，針對金融弱勢族群提供金融生活法律講座，讓弱勢族群能獲得正確完整的金融與法律知識資訊，亦強化金融防詐意識。

婦女新知協會特地在會員大會中頒發感謝獎狀給期交所，頒獎典禮當日由期交所副經理陳淑貞代表出席受獎。陳淑貞感謝該協會讓企業能直接傳愛服務至第一線，展現社會責任的實踐力。

台北市婦女新知協會長年以「女性自覺」與「性別平等」為核心理念，近年更融入金融法律相關議題，以防止金融剝削。

今年期交所響應該協會推動的《企業攜手一同營造友善關懷社會》課程計畫，支持該協會自4月至10月期間開設共14堂公益課程，課程內容涵蓋「金融生活法律講座」及「身心自我覺察活動」兩大主題，期望協助婦女與家庭照顧者提升面對生活挑戰的能力，進而建立更穩定、自主與提升自我照顧意識，並強化弱勢族群金融法律知識，進行普惠金融的推廣及防詐意識提升。

針對金融生活法律主題，課程內容除聚焦於家庭財務規劃、夫妻財產制度、遺產處理外，期交所亦特別融入反詐騙宣導，透過專業講師以案例教學、法規解析及認識各類詐騙手法，引導學員認識日常生活中可能面臨的法律風險，詐騙型態，提升自我保護與理財應變能力。

詐騙 期交所 臺灣期貨交易所

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