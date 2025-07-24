快訊

下大雨仍堅守！罷團力拼726大罷免凱道破萬人 北市警急管制景福門

北部今晚慎防豪雨！周六雨炸中南部 3颱共存後續動態曝光

蔡英文表態726罷免投票 醫嗆鬧場再點名「2大輸家」

丹娜絲颱風重創中南部 康和證券捐款80萬賑災

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

丹娜絲颱風重創中南部，康和證（6016）響應風災賑災，宣布捐款新台幣80萬元至衛福部成立的「114年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建等項目。

康和證券鄭大宇董事長表示，颱風即使遠離近20天，但公私財產都災損甚鉅，後續房屋及硬體重建需求量大，大量農作、漁業等第一級產業經濟亟待復甦，部分地區通訊仍不穩，許多民眾財產、家園及生活受到嚴重影響，亟待協助重建。這次康和證券捐款賑災，也希望能拋磚引玉，讓捐款趕快用於災區災民之災害救助，期能每一位災民與家庭儘速重拾正常生活。

丹娜絲颱風造成台南溪北沿海地區一帶災情慘重，當地多為老舊四合院或鐵皮工寮，在颱風襲擊下幾乎無力招架，成了災後重建的主要地區，未來重建的路還很長；也讓大家共同關注丹娜絲颱風災後的復原工作，一起成為災民最堅實的後盾，除了協助他們度過眼前困境，也陪伴他們未來重建的漫漫長路。

康和證券對企業社會責任推動一向不遺餘力，長期透過不同管道方式捐款來關懷照護弱勢族群，如：偏鄉兒童教育、老人安養、兒少關懷、環境保護、反詐騙、支持國球、愛心捐血、單車環台公益勸募等，並以公益活動帶領員工，用行動實踐企業社會責任。

捐款 災損 董事長 丹娜絲颱風

延伸閱讀

控賑災遭花蓮縣府恐嚇！童子賢槓上傅崐萁 捐款證明曝光：告不告沒差

慈濟清掃嘉南85校 復原遭風災重創的嘉南

賑災7千萬統一給花蓮縣府分配？童子賢未道歉 徐榛蔚提告了

維護災民尊嚴！預防避難所偷竊、性犯罪 日研發「低存在感女性內衣」

相關新聞

台新新光金合併！吳東亮動情提到父親吳火獅 喊話：一定會感到驕傲

台新與新光金控正式合併，成立「台新新光金融控股公司」，資產規模達8.3兆元，一舉成為全台第四大金控。董事長吳東亮成立酒會...

「從未得到回應」街口金科發5大聲明回擊泰山 不排除請求民事損害賠償

街口支付母公司街口金融科技公司今天委託律師王裕文發出五點聲明回擊泰山，在這份聲明當中也指出，二審審理程序即將於7月 ...

雙貸族逼近40萬人！徐佳馨：市場翻轉恐欲哭無淚

房價高漲、房貸限制多，加上利率攀升，不少有殼一族借信貸補缺口。住商機構觀察聯徵中心最新統計，全台同時持有房貸、信貸的「雙...

6月國銀房貸逾放終止連10揚 不動產放款比率微降

金管會統計顯示，6月底國銀房貸逾放金額為新台幣86.37億元，月減1.49億元，終止連續10個月上揚，另外，如果按銀行法...

房市朝「軟著陸」前進 6月房貸餘額創1年半最低增幅

房市緩步降溫，中央銀行今天公布6月國銀房貸餘額為新台幣11兆3188億元，年增7.38%，寫下1年半最低增幅，反映政府管...

市場憂關稅不確定性 新台幣升轉貶收29.402元

亞洲對等關稅談判陸續有進展，但台灣稅率遲未出爐，市場觀望氣氛濃厚，新台幣兌美元今天由升轉貶，收盤為29.402元，貶4分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。