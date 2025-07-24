丹娜絲颱風重創中南部 康和證券捐款80萬賑災

丹娜絲颱風重創中南部，康和證（6016）響應風災賑災，宣布捐款新台幣80萬元至衛福部成立的「114年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建等項目。

康和證券鄭大宇董事長表示，颱風即使遠離近20天，但公私財產都災損甚鉅，後續房屋及硬體重建需求量大，大量農作、漁業等第一級產業經濟亟待復甦，部分地區通訊仍不穩，許多民眾財產、家園及生活受到嚴重影響，亟待協助重建。這次康和證券捐款賑災，也希望能拋磚引玉，讓捐款趕快用於災區災民之災害救助，期能每一位災民與家庭儘速重拾正常生活。

丹娜絲颱風造成台南溪北沿海地區一帶災情慘重，當地多為老舊四合院或鐵皮工寮，在颱風襲擊下幾乎無力招架，成了災後重建的主要地區，未來重建的路還很長；也讓大家共同關注丹娜絲颱風災後的復原工作，一起成為災民最堅實的後盾，除了協助他們度過眼前困境，也陪伴他們未來重建的漫漫長路。

康和證券對企業社會責任推動一向不遺餘力，長期透過不同管道方式捐款來關懷照護弱勢族群，如：偏鄉兒童教育、老人安養、兒少關懷、環境保護、反詐騙、支持國球、愛心捐血、單車環台公益勸募等，並以公益活動帶領員工，用行動實踐企業社會責任。