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市場憂關稅不確定性 新台幣升轉貶收29.402元

中央社／ 台北24日電
新台幣兌美元今天由升轉貶，收盤為29.402元，貶4分，台北及元太外匯市場總成交金額16.24億美元。圖／路透
新台幣兌美元今天由升轉貶，收盤為29.402元，貶4分，台北及元太外匯市場總成交金額16.24億美元。圖／路透

亞洲對等關稅談判陸續有進展，但台灣稅率遲未出爐，市場觀望氣氛濃厚，新台幣兌美元今天由升轉貶，收盤為29.402元，貶4分，台北及元太外匯市場總成交金額16.24億美元。

美日達成貿易協議，激勵日圓帶領亞幣續漲。新台幣兌美元今天開盤價為29.32元，隨後展開強勁升勢，突破28.3元，最高升抵29.256元，勁揚逾1角，不過午後外資擴大匯出，匯價由升轉貶，收在最低29.402元。

外匯交易員表示，新台幣上午隨亞幣走升，但午後美元轉強，加上外資反手匯出，進口商、投信也敲進美元，匯價逐步翻貶。

匯銀人士分析，8月1日關稅大限將至，日本、韓國、菲律賓、印尼等都有進展，台灣仍在談判，市場難免焦急，操作保守，新台幣缺乏明顯方向性，延續區間震盪格局。

央行統計，美元指數今天續跌0.1%，亞幣漲多跌少，韓元飆漲0.54%，日圓續漲0.23%，人民幣升值0.11%，新台幣獨憔悴，貶值0.14%。

外資 新台幣 外匯市場 美元指數

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