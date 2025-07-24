國票金擬提前對樂天銀增資 金管會：尊重公司治理

國票金（2889）擬辦理現增3億股，以支應對虧損擴大的樂天商銀增資，部分股東質疑時機與必要性，甚至擬諮詢金管會意見。對此，銀行局副局長侯立洋24日回應指出，是否增資屬公司治理範疇，金管會尊重公司自主判斷，若未達虧損1/3門檻，屬主動性增資，「強化資本結構是樂見的」。

國票金近期傳出擬辦理現金增資3億股，引發部分董事關注是否有急迫性、是否應先啟動其他資金調度方案。對此，金管會24日明確表態，此案若仍處於未達法定虧損門檻之下，屬於公司依財務或業務考量主動增資，金管會不介入個別增資與否的判斷，尊重公司治理程序。

銀行局副局長侯立洋表示，根據《銀行法》第64條，當銀行虧損達資本額1/3時，主管機關會依法要求限期補足資本。但若未達門檻前即主動辦理增資，「主動與被動是兩回事」，此屬公司治理層級決策，應由董事會乃至股東會依規定程序處理。

他進一步指出，金融機構提前強化資本結構，「金管會是樂見其成的」，只要符合法令規範、經過正當程序，例如董事會或股東會通過後向金管會申請，主管機關就會依法審核。

針對外界質疑是否能透過替代機制，如短期融資或子公司減資等方式籌資，侯立洋表示，若非因觸及法定虧損線、而是公司主動決定資本調度方式，金管會不會介入選擇，但須符合《銀行法》相關規定，例如發債無法認列為股本，不足以補足資本要求。

目前樂天商銀雖尚未達資本額虧損1/3，但半年報虧損金額已逼近27億元（資本額100億元）。侯立洋指出，現行法律要求是在虧損超過1/3 後，金管會才會正式下令限期增資，至於限期多久、如何執行，將依個案財務狀況與補救能力判斷，並無統一時限。

他也說明，實務上多數銀行會在資本即將不足時主動增資，而非等到法定門檻後才補強。