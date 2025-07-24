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兆豐證券重視金融友善 強化董監事失智症識能

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
兆豐證券舉辦「金融友善–失智講座」，兆豐證券及子公司兆豐期貨、兆豐投顧的全體董事及監察人等高階管理人員共同參與。圖／兆豐證券提供
兆豐證券舉辦「金融友善–失智講座」，兆豐證券及子公司兆豐期貨、兆豐投顧的全體董事及監察人等高階管理人員共同參與。圖／兆豐證券提供

為持續營造公平待客的企業文化，落實金融友善的客戶承諾，兆豐證券23日針對董事會成員及高階經營團隊舉辦「金融友善–失智講座」，對象包括兆豐證券暨子公司兆豐期貨、兆豐投顧的董監事，以及兆豐證券的經營團隊，展現對高齡客戶的關懷。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，隨著臺灣社會高齡化的趨勢，金融機構扮演保障高齡與弱勢族群權益的重要角色。兆豐證券已連續第二年以董監事為對象舉辦金融友善講座，希望協助董事會成員與公司經營管理團隊，增進對於金融弱勢族群需求的瞭解，保障其權益，精進公司金融友善服務的策略。

此次講座邀請臺北市立聯合醫院失智症中心護理師林乃玉主講，林乃玉除介紹失智症疾病的發生率與人口現況、識別失智症的病徵與警訊、失智症與正常老化的主要差異及預防方式等。另一方面，從實務角度，分享金融從業人員該如何與失智對象有效溝通的五大服務應對技巧，包括：微笑面對失智症者、抱持同理心態表達感謝和鼓勵、維持與失智症者的眼神接觸、傾聽失智症者的需求與注意個別差異、保持耐心等，在面對高齡與失智族群時，能夠提供更同理友善的服務。

兆豐證券指出，近年從客戶服務的第一線實體營業櫃檯到線上的服務平台，積極強化友善高齡和身心障礙族群的服務措施。包括高齡客戶撥打客服電話會優先進線、建置無障礙服務設施、針對高齡及視障客戶提供友善臨櫃服務、設計樂齡版客戶權益須知文件等。同時在人力訓練方面，更自去年開始，將「身心障礙者權利公約」（CRPD）主題的教育訓練自第一線人員，擴大至包括內勤的全體員工均需受訓等。

臺灣已正式進入超高齡社會，建構高齡及失智友善社會是政府長期政策目標，兆豐證券將持續發揮專業金融機構的力量，打造更有溫度、包容性的金融服務場域，實踐企業社會責任，守護每位客戶的財務安全與金融尊嚴。

兆豐 失智症 董事長 護理師

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