台新、新光投信雙方董事會通過合併案 台新投信為存續公司

台新證券投資信託股份有限公司與新光證券投資信託股份有限公司於24日分別召開董事會決議通過以換股方式進行合併。台新投信為存續公司，新光投信為消滅公司，待取得主管機關核准後，訂定合併基準日。

雙方合併將以發行新股為對價，按2024年12月31日股東權益計算，台新投信以每1.3342股普通股換得新光投信1股普通股的比例發行新股，預計換發53,368,000股予金控母公司。

台新投信表示，合併後，將整合雙方專業團隊與投資策略，優化產品線，進一步提升共同基金、全權委託、ETF等產品線之市占率，開發更多符合市場趨勢的創新商品，提供投資人更多元優質的產品，共同創造投資人、員工、股東之三贏局面。

未來，在其他子公司（人壽、證券及銀行）陸續合併後，將可望藉由業務合作更進一步擴大資產管理規模，持續提供客戶更優質的金融服務，為投資人創造永續投資價值，並提升對金控之貢獻度。