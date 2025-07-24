台新、新光投信雙方董事會通過合併案 台新投信為存續公司
台新證券投資信託股份有限公司與新光證券投資信託股份有限公司於24日分別召開董事會決議通過以換股方式進行合併。台新投信為存續公司，新光投信為消滅公司，待取得主管機關核准後，訂定合併基準日。
雙方合併將以發行新股為對價，按2024年12月31日股東權益計算，台新投信以每1.3342股普通股換得新光投信1股普通股的比例發行新股，預計換發53,368,000股予金控母公司。
台新投信表示，合併後，將整合雙方專業團隊與投資策略，優化產品線，進一步提升共同基金、全權委託、ETF等產品線之市占率，開發更多符合市場趨勢的創新商品，提供投資人更多元優質的產品，共同創造投資人、員工、股東之三贏局面。
未來，在其他子公司（人壽、證券及銀行）陸續合併後，將可望藉由業務合作更進一步擴大資產管理規模，持續提供客戶更優質的金融服務，為投資人創造永續投資價值，並提升對金控之貢獻度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言