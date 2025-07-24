歷史性的一刻！台新新光金吳東亮哽咽憶父親 盼「一起打國際盃」

台灣金融業史上首宗金控合意合併案—台新金控（2887）與新光金控，24日下午舉行合併慶祝酒會，台新新光金控董事長吳東亮、台新新光金控副董事長魏寶生、台新新光金控總經理林維俊等主管皆出席活動。董事長吳東亮致詞時表示，非常榮幸與大家共同見證這歷史性的一刻，台新新光金控將在前四大金控的起跑點上，持續「深耕台灣、立足亞洲、放眼全球」，邁向國際競爭力的華人領導品牌。

台新新光金控舉行盛大慶祝酒會，除董事長吳東亮、副董事長魏寶生、總經理林維俊及多位金控高層出席，包含前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、臺灣日本關係協會會長蘇嘉全、前央行總裁彭淮南等重量級貴賓，以及工商團體、金控合作廠商、法個金客戶等逾百位來賓也會共襄盛舉。

董事長吳東亮致詞時哽咽的表示，今天是台新金控與新光金控正式合併的基準日，非常榮幸與大家共同見證這歷史性的一刻。剛才跟大家一起看著開場影片，我的思緒也忍不住回到了這一切的起點，也就是我父親為我安排到新光旗下各個關係企業，以及多家金融機構歷練的歲月，當時的我還不明白，這些歷練的意義，就是「傳承」。

吳東亮回憶他的父親常說「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」，他也透過身體力行教育我們「取之於社會，用之於社會」，這兩個理念結合在一起，就是「認真、創新、永續」，也就是台新新光金控一脈相承，經營企業的精神。

吳東亮說，新光人壽已經有超過60年的歷史，台新銀行成立也超過30年。台新、新光這兩個偉大品牌的結合，是情感的延續，也是承諾的延續。這份延續，不僅是回應這一路走來，所有股東、客戶還有團隊夥伴的信任與支持，更體現我們對所有舊雨新知，代代相傳的責任與使命。

未來，台新新光金控將持續秉持「認真、創新、永續」的精神，協同銀行、保險、證券、投信等子公司，共同打造更大、更均衡的多引擎發展架構，發揮「1+1大於2」的綜效，為客戶提供全方位的金融服務，為股東創造更高的價值。我們有信心，讓新光人壽那把守護大家超過一甲子的500萬大傘，變得更強韌、更穩健。也有信心，讓合併後擁有最多實體分行，以及最多數位銀行Richart用戶數的台新銀行，成為最人性、最可靠的智慧好夥伴。

吳東亮說，這幾年他以工商協進會理事長的身分接待過許多國際訪賓，今天也很榮幸邀請到11個國家的駐台代表，一起來到現場分享喜悅。在這麼多的國際交流過程中，他發現大家都在積極尋找跟台灣合作的機會，這讓他更加肯定，現在是台灣企業走出去、打國際盃的最佳時機。他也多次向政府建議，「台灣金融業的規模要夠大，才能成為台商全球布局強而有力的後盾。」