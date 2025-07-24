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陸家嘴國泰人壽斥資8.9億人民幣買上海浦東區不動產

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國泰人壽今於證交所召開重訊記者會說明，國泰人壽子公司陸家嘴國泰人壽向關係人取得不動產供自用，交易總金額約8.9億元人民幣、約當37億元台幣，交易單位1.3萬平方公尺，標的地址位於上海市浦東新區，已於24日經董事會及股東會決議。

中國大陸陸家嘴國泰人壽向關係人上海前安投資有限公司取得不動產13,387平方公尺，每平方公尺價格6.5萬元人民幣，交易總金額含車位為8.95億元人民幣（約37億元新台幣），其中共計50個車位總金額為2,500萬元人民幣。取得用途供自用，另部分樓層或車位若後續有其他出租計畫，將依陸家嘴國泰董事會決議後執行。

新台幣 人民幣 國泰人壽

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