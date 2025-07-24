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台幣升值存款湧入加上股利發放效應 銀行法第72條之2警報解除

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣升值存款湧入加上股利發放效應，銀行法第72條之2警報解除。圖／本報資料照片
台幣升值存款湧入加上股利發放效應，銀行法第72條之2警報解除。圖／本報資料照片

金管會銀行局今日公布銀行法第72條之2的最新比率，截至6月底止，銀行法第72條之2的比率，從5月的26.42%大幅降至3月的26.31%水準。銀行局副局長侯立洋說，作為不動產放款的分子為15.31兆，存款為的分母為58.18兆元，兩者都上升，但分母大幅增加4千億，增加0.75%，高於前者增幅0.28%，使得比率大降。

這也使得許多銀行，尤其是公股銀行面臨銀行法72條之2天條的壓力大為減輕；銀行局也統計，比率在28%至29%有3家，27%至28%有7家，26%至27%有11家，相較於5月比率在28%至29%警戒區的有5家，銀行減壓程度由此可見。其中，分母的增加4千億，絕大部分來自存款，金融債券僅增80多億。

對此大型行庫主管指出，外幣存款在6月因為台幣匯價升破29元之際而大幅增加之外，6月已有公司陸續發放股利，二大因素使得六月的存款大增，也使銀行的不動產放款壓力減緩；不過另一方面，由於銀行仍面臨央行的「總量管制」，要求不動產放款餘額逐月下降，因此，房貸的限貸及排撥情況並未因此改善太多。

銀行局統計顯示，房貸餘額至6月底為3兆8687億，年增率為4.54%，建融餘額為11兆2557億，年增率7.33%；對於建築貸款增加，侯立洋說明，和客戶需要營運周轉金、購地、興建工程、都更危老貸款等都有關；至於6月不動產放款的逾放餘額減少，他認為應和打呆有關係，整體來看，逾放主要和中小企業及經濟因素影響還款能力，央行升息及寬限期滿都有重要關係。

侯立洋也分析，不動產放款逾放比維持在0.08%，相較國銀逾放比平均為0.15%，不動產逾放比還更低，且自從央行109年12月採取管制措施以來，逾放比從109年12月的住宅貸款逾放比0.12%、建築逾放比0.15%，現在都降至0.08%，所以現在並不是高點，風控良好，但他也強調，若發現有銀行資產品質差但卻放款寬鬆，將加強個別銀行的監理。

央行 股利 金管會 中小企業

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