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籲各界助災民重建 立委捐選舉補助款公益信託265萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委陳亭妃捐選舉補助款公益信託265萬元，協助颱風後台南地區的災損居民。陳亭妃國會辦公室／提供
立委陳亭妃捐選舉補助款公益信託265萬元，協助颱風後台南地區的災損居民。陳亭妃國會辦公室／提供

丹娜絲颱風對台南造成嚴重災害損失，至今仍未恢復，許多災民仍需要大量物資和財務上的支持。立委陳亭妃、南市府社會局長郭乃文、正統鹿耳門聖母廟副主委郭智輝呼籲各界踴躍捐款，協助災民早日恢復正常生活。

陳亭妃在律師林志雄見證下，公布她已經取得公文，可以將選舉補助款公益信託265萬的部份轉為此次幫助弱勢復建家園的協助款項。她說，當然還是需要會計師、律師來進行審核，但公文裡也有表示資料可以簡化，希望可以有及時雨的效果。

陳亭妃表示，希望捐款可以陪著獨居、弱勢災民一起渡過最辛苦的時間，也希望市政府、區公所、里長等相關單位可以協助提出相關的個案資料，只要獨居、弱勢都可以受理。

林志雄律師指出，在許多新聞媒體報導都能看見陳亭妃不眠不休、全力投入救災。因為林志雄身兼「公益信託立委陳亭妃選舉補助款關懷弱勢社會福利基金」的諮詢委員，因此他馬上建議陳亭妃可將公益信託選舉補助款用作弱勢救災使用，嘉惠更多居民。

陳亭妃表示，這段時間在災區感受非常深。災民沒水、沒電、沒訊號無法對外聯繫，都是硬撐著，好不容易水、電來了，又要面對漫長的復健之路。她非常感謝正統鹿耳門聖母廟，每次都扮演拋磚引玉的角色，在2016年0206震災時捐出1,000萬、今年楠西震災捐300萬。

陳亭妃說，這次颱風後，第一時間看到整個風災的慘況，由於她是聖母廟的名譽主委，馬上請求正統鹿耳門聖母廟的協助，除了提供香客大樓給七股災民居住，主委鄭深池也立即召集委員線上會議，徵求委員們的同意。最終，今天由郭智輝與郭乃文完成對接的程序。

郭智輝表示，聖母廟希望能發揮媽祖慈悲為懷、積極助人的精神，在看到風災肆虐的慘狀之後，緊急召開委員會線上會議，一致決議捐出300萬元救災，期待能為社會盡一份小小的力量。

陳亭妃提到，希望聖母廟起到帶頭作用，期待各界能踴躍捐款至台南市府的帳號。災後復原有許多工作，很多不是災民自己能夠負擔，必須要由政府介入協助。

郭乃文指出，目前所有對外捐款都會提供給「重大災害賑災捐款專戶」，而專戶運作設有15位外部委員，成員包括外部專家、律師、會計師及災民代表等，以定期審議方式，確保善款使用的公平性並發揮最大效益，而這筆經費也是流動費用，未來可用作許多救災用途。

陳亭妃也感謝各界的支援，在停水停電時，便當、物資的提供，以及恢復水電後，復建工作需要大量帆布、太空包和飼料袋等。陳亭妃服務處陸續募集2,000個太空包、上千個飼料袋及帆布分送給災民。目前得知七股、北門、學甲、鹽水、佳里、後壁及柳營區公仍缺太空包，她再募得1,000個太空包，將於今天分送上述區公所。

停電 捐款 停水 陳亭妃

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